Звезду «Весны на Заречной улице» Юхтина госпитализировали в тяжелом состоянии

11.02.2022
Известный советский актер Геннадий Юхтин экстренно госпитализирован, сообщает издание ФАН.
Артист в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Причина госпитализации неизвестна, сообщает РИА Новости. В то же время источнику ТАСС известно, что у Юхтина диагностировали коронавирус.
Геннадию Юхтину 89 лет. Он также известен по ролям в лентах «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон», «Жаворонок».
Геннадий Юхтин — заслуженный артист РСФСР, народный артист России. В 2008 году был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за большой вклад в развитие российского кинематографического и театра.
Фото: YouTube