В Петербурге стартовала выставка британского фотографа Марка Пауэра

11.02.2022
Экспозиция открыла фестиваль британской фотографии, который продлится в «Росфото» до 10 апреля, передает ТАСС.
11 февраля в музейно-выставочном центре «Росфото» начала работу персональная выставка фотографа агентства Magnum Photos Марка Пауэра.
Куратор проекта Александра Максимова назвала выставку уникальным проектом, поскольку культовый фотограф впервые показывает работы, связанные с Великобританией. Пауэр сам отобрал серии снимков, вручную отпечатал их и отправил в Петербург, подчеркнула она.
«Мы предложили ему такую идею, и она ему очень понравилась, потому что он никогда не разделял свои проекты по национальным признакам. И вот в первый раз он сам отделил те проекты, которые создавал в Англии и которые посвящены Англии», — рассказала собеседница издания.
Выставка Марка Пауэра является первой частью фестиваля британской фотографии. Через неделю в «Росфото» стартует вторая часть — экспозиция работ молодых фотографов, работающих в Лондоне. Обе выставки работают до 10 апреля. В дополнении к ним пройдут творческие встречи с фотографами и онлайн-лекции.
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