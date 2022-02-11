В Ханском дворце в Крыму проведены укрепительные работы

11.02.2022
В Ханском дворце в Бахчисарае проведены первоочередные работы по укреплению здания. Теперь после повреждения стены ему ничего не угрожает, пишет в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
Во вторник, 8 февраля, руководитель дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Илья Алымчев пояснил, что трещина образовалась в стене Свитского корпуса Ханского дворца во время проведения работ на набережной около музейного комплекса.
«На данный момент зданию ничего не угрожает, проведены первоочередные работы по его укреплению. Рабочая группа из числа специалистов продолжит работы на объекте», — написал Аксенов.
Дворцовый комплекс в Бахчисарае был построен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства. Сейчас это единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней.
Фото: Pixabay