В «Гоголь-центре» показали постановку в память о поэте Левитанском

11.02.2022
Театр «Гоголь-центр» продемонстрировал в четверг, 11 февраля, премьеру постановки «Я не участвую в войне», созданную в честь 100-летия со дня рождения поэта Юрия Левитанского. Об этом сообщает ТАСС.
В центре спектакля — книга стихов «Кинематограф», вышедшая в 1970 году и принесшая Левитанскому широкую популярность. Местом действия выступает некий видеоархив, в котором, как детальные и яркие воспоминания, хранятся бобины с кинопленкой.
В этом хранилище кинопленок одно действо стало сменяться другим, открыл же представление Александр Филиппенко. Вслед за ним появлялись Светлана Брагарник, Алексей Агранович, Никита Кукушкин, Александр Горчилин и многие другие. Они рассказывали о Левитанском, перемежая повествование стихами и песнями на его тексты.
Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года в Черниговской области (Украинская ССР). В 1948 году вышел первый сборник его стихов «Солдатская дорога». Затем были выпущены другие стихотворные сборники: «Земное небо», «Воспоминанье о красном снеге», «Белые стихи».
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