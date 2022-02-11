В этом году в прокат выйдет фильм о якутском художнике Иване Попове

11.02.2022
Картина «Не хороните меня без Ивана» о якутском художнике Иване Попове выйдет на экраны в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и духовного развития Якутии.
«Выход фильма «Не хороните меня без Ивана» предварительно намечен на осень 2022 года. Фильм снят государственной национальной кинокомпанией «Сахафильм» и московской киностудией ООО «Студия «Автор» по заказу Министерства культуры России при участии Министерства культуры и духовного развития Якутии», — говорится в сообщении.
В 2020 году кинокомпания «Сахафильм» впервые выиграла федеральный конкурс Минкультуры РФ и получила 20 млн рублей на этот проект.
Съемки фильма начались в июне 2021 года в якутском селе Ытык-Кюель. Режиссером картины стала Любовь Борисова.
Фото: Pixabay