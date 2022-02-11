Документальный спектакль про рассеянный склероз представят в Петербурге

Постановка «Музыка как шанс для человека в целлофане» режиссера Руслана Кацагаджиева основана на автобиографии музыканта Влада Колчина, сообщили организаторы.





Премьерные показы документальной фантасмагории пройдут 5 и 12 марта в 19:00 на площадке «Скороход». Спектакль создан на основе книги «Музыка как шанс. Победить рассеянный склероз» (2016), в которой рассказана история Влада Колчина.





В 1990-е годы ему диагностировали рассеянный склероз, после чего он прожил десять тяжелых лет, пока не появилась возможность провести трансплантацию стволовых клеток. Сейчас петербургский джазовый музыкант и композитор занимается не только музыкой, но и просвещением — рассказывает о своей жизни с рассеянным склерозом и его лечении.





«Спектакль — история моей личной борьбы с заболеванием длиною в 25 лет. Как правило, обращение к опыту человека, столкнувшегося с той же проблемой, имеет более сильный психологический эффект, чем даже рекомендации специалистов», — отметил он.





По словам музыканта, постановка посвящается российским врачам-исследователям, в том числе гематологу, профессору, доктору медицинских наук Андрею Новику, который внедрил метод трансплантации стволовых клеток при аутоиммунных заболеваниях в РФ.





Влад Колчин выступил художественным руководителем проекта. Он также станет участником постановки вместе с музыкантами «Влад Колчин Project». Режиссер спектакля — лауреат театральной премии для молодых «Прорыв» Руслан Кацагаджиев. Над постановкой работали драматург Олеся Лихачева, художник-постановщик Елизавета Егорова и др. Главную роль исполняет актер Театра на Васильевском Владимир Бирюков.





Фото: пресс-служба проекта «Музыка как шанс»