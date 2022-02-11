Студия Тимура Бекмамбетова и Okko снимут J-horror

Японский хоррор «Утопленник» станет первым международным проектом стримингового сервиса, принадлежащего Сберу, сообщают «Ведомости».





Бюджет фильма в формате screenlife, который в последние годы стал приоритетным в работе студии Тимура Бекмамбетова «Базелевс», оценили в 2 млн долларов. Съемки оплатит Okko, уточнили собеседники издания. Партнерами проекта станут кинокомпания Pulsar Content (Франция) и продюсерская компания Flag Co (Япония).





Действие развернется вокруг мальчика, с которым начинают происходить странные события после того, как он едва не утонул в озере.





Сценарий к проекту написала Пабло Абсенто, которая также выступит режиссером хоррора. В главных ролях снимутся Бен Маккензи («Готэм», «Одинокие сердца») и Бояна Новакович («Тоня против всех», «Мир Дикого Запада»).





Съемки, которые уже начались в Нью-Йорке, планируют завершить до конца 2022 года в Японии. Фильм выйдет в международный прокат, вопрос о его дебюте в российских кинотеатрах пока не решен.





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