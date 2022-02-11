В Москве отметят 120-летие Любови Орловой

11.02.2022
Праздничная программа в память народной артистки СССР пройдет 12 и 13 февраля на ВДНХ, сообщает ТАСС.
11 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения актрисы театра и кино, певицы и танцовщицы Любови Орловой (1902-1970), ставшей звездой отечественного кинематографа 1930-1940-х годов.
«Ее творчество связано с ВДНХ. Одной из знаковых была главная роль в фильме "Светлый путь", в котором можно увидеть довоенную выставку», — отметили в пресс-службе ВДНХ.
12 февраля пройдет онлайн-лекция киноведа Андрея Апостолова «Героини Любови Орловой: голливудский миф сталинского кино» и встреча с историком Павлом Нефедовым «Любовь Орлова и ВДНХ — идеальный образ. Как формировался образ идеального настоящего в кинематографе 1930-х годов», которая завершится показом фильма «Светлый путь» (1940).
13 февраля состоится лекция киноведа Алисы Мамедовой «Фильм "Цирк". Советский Голливуд», в завершении которой продемонстрируют этот фильм.
Очные мероприятия пройдут в Музее кино. Для посещения потребуется QR-код.
Фото: кадр из фильма «Светлый путь»