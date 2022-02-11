Повредивший картину Анны Лепорской охранник объяснил свой поступок

63-летний Александр Васильев рассказал изданию Е1, зачем повредил картину ученицы Казимира Малевича «Три фигуры», выставлявшуюся в «Ельцин Центре».





По словам сотрудника ЧОПа, инцидент произошел в его первый рабочий день. Он признался, что ему не понравились экспонаты выставки, поскольку они «оставляли тяжелое впечатление».





«Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!» — рассказал Васильев.





Когда к нему пришла полиция, он не сразу понял, в чем его обвиняют. Выяснилось, что на кадры не попали подростки, о которых говорит охранник.





«Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят! Что я наделал!» — добавил он.





Как выяснило издание, Александр Васильев — ветеран первой Чеченской войны, во время которой был старшим лейтенантом. Он получил тяжелейшие ранения в бою, ему дали третью группу инвалидности в 37 лет. За это сражение, в котором выжили четверо из 36 человек в его отряде, мужчину наградили медалью «За отвагу». Он рассказал журналистам и о других тяжелых событиях — убийстве единственного сына, смерти первой супруги.





Сейчас Васильев живет со второй женой, которая работает врачом в красной зоне городской больницы. По ее словам, происшествие с картиной, которую он принял за детский рисунок, — «последствие контузии».





В декабре 2021 года стало известно о том, что к абстрактным лицам на картине Анны Лепорской пририсовали ручкой глаза. Работа, созданная в 1932-1934 годах, хранится в Третьяковской галерее. Перед отправкой «Трех фигур» на выставку в Екатеринбург картину застраховали почти на 75 млн рублей. Реставрацию оценили в 250 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о вандализме.





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