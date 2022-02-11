В Вене, Будапеште и Софии пройдут Дни Александринского театра

Директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов представил министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой планы учреждения на 2022 год.

«В этом году с 24 марта по 1 апреля мы представим свои масштабные спектакли на знаменитой площадке МХТ им. Чехова в Москве. Вывезем довольно масштабные спектакли — „Рождение Сталина“ Валерия Фокина, „Маузер“ Теодороса Терзопулоса и „Дети солнца“, который поставил наш главный режиссер Николай Рощин», — сказал Емельянов.





Запланирована также параллельная программа в Москве, спектакли Новой сцены Александринского театра будут сыграны в Центре им. Вс. Мейерхольда.





С 2 по 3 апреля труппа театра посетит Казань, 2 мая состоится выступление в Будапеште. С 27 по 30 июня запланированы показы в Якутске. Осенью Александринский театр вернется в Европу и выступит с 17 по 18 сентября в Софии.





Затем с 22 по 23 сентября пройдут показы в Белграде, 26 сентября — в Любляне и 27 сентября — в Вене. Спектакли будут сопровождаться обширной просветительской программой.





По словам директора, театр возобновляет проведение международного фестиваля «Александринский». В этом году он откроется 10 сентября премьерой художественного руководителя театра Валерия Фокина «Один восемь — восемь один». Емельянов пояснил, что в рамках фестиваля все зарубежные партнеры, к которым театр приедет с гастролями в Европу, представят зеркально свою программу в Санкт-Петербурге.





Также в 2022 году Александринский театр приступит к реализации программы «Национальная театральная школа», главная цель которой — создание единой культурно-образовательной платформы для профессионального развития российского театрального сообщества. В первый год проект пройдет в семи регионах страны.





Министр культуры отметила, что вместе с насыщенными гастрольными планами важно продолжать поддерживать репертуар на обеих сценах Александринского театра, привлекать зрителя разных возрастов.





«У театра хорошие показатели по посещаемости, большую роль в этом играет подключение к программе „Пушкинская карта“. Необходимо развивать это направление, организовывать совместные проекты с другими культурными учреждениями», — сказала Любимова.





Фото: Минкультуры России