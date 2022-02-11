В Москве дебютирует фильм-выставка о коллекционере Вильгельме Хансене

11.02.2022
Премьера ленты «Датский коллекционер: от Делакруа до Гогена» пройдет в Центре документального кино, сообщили организаторы.
16 февраля в 19:15 TheatreHD проведет премьерный спецпоказ фильма режиссера Дэвида Бикерстаффа в рамках проекта «Арт-лекторий в кино».
Перед началом сеанса искусствовед Михаил Каменский расскажет о датском коллекционере Вильгельме Хансене, которому посвящена картина. Предприниматель, обладавший прекрасным художественным вкусом, собрал уникальную коллекцию произведений искусства, включающую работы Сислея, Писсарро, Моне, Ренуара, Дега и др. Сегодня эти картины хранятся в музее искусств Ордрупгаард в Дании.
Кинокартина рассказывает не только о Хансене, но и о трансформации арт-рынка, он также исследует влияние импрессионизма на постимпрессионизм, современное искусство и визуальную культуру в целом.
С 23 февраля фильм выйдет в России в широкий прокат.
Фото: пресс-служба