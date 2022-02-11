Археологи нашли в Старомонетном переулке в Москве изразец конца XV века

11.02.2022
В ходе зимних раскопок в Замоскворечье специалисты обнаружили сотни артефактов XV-XX веков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Исследования затронули территорию, на которой проживали ремесленники, торговцы, служилые люди, толмачи Посольского приказа. Находки условно разделили на две группы.
Первая включает детали украшения печей: изразцы, ножки, пояски и др. Самый ранний артефакт — красноглиняный изразец с растительным узором рубежа XV-XVI столетий. Самые поздние — геральдические изразцы с цветами конца XIX века, когда художественная роспись по керамике достигла расцвета.
Вторая группа представлена предметами быта: курительными трубками из красной и белой глины, чернолощеными кувшином и лампадой, пряжками от одежды, медной туркой со следами частого использования, полозом от конька, а также монетами и другими артефактами. Самые ранние монеты были в обращении при Алексее Михайловиче, самые поздние — при Николае II.
Исследователи выделили среди находок памятную медаль с выставки 1878 года в Париже. На ней изображен дворец Трокадеро, специально возведенный для выставки, и женский профиль — символ Франции.
Далее специалисты проведут лабораторный анализ находок, опишут их и отреставрируют.
Фото: pixabay