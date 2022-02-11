«Мелодия» представила цифровой альбом симфонических хитов американской музыки

11.02.2022

«Мелодия» представила цифровой альбом симфонических хитов американской музыки

Звукозаписывающая компания «Мелодия» впервые выпустила цифровую запись симфонических хитов американской музыки. Об этом информировала пресс-служба «Мелодии».

«Мелодия» впервые выпускает в цифровом формате запись симфонических хитов американской музыки. «Рапсодию в стиле блюз» для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина и «Симфонические танцы» (сюита из мюзикла «Вестсайдская история») Леонарда Бернстайна записал Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Владимира Федосеева в 1989 году», — говорится в сообщении.

Альбом доступен для прослушивания на цифровых площадках Spotify, Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка.

Фото: Pixabay