«Мелодия» представила цифровой альбом симфонических хитов американской музыки

11.02.2022
Звукозаписывающая компания «Мелодия» впервые выпустила цифровую запись симфонических хитов американской музыки. Об этом информировала пресс-служба «Мелодии».
«Мелодия» впервые выпускает в цифровом формате запись симфонических хитов американской музыки. «Рапсодию в стиле блюз» для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина и «Симфонические танцы» (сюита из мюзикла «Вестсайдская история») Леонарда Бернстайна записал Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио под управлением Владимира Федосеева в 1989 году», — говорится в сообщении.
Альбом доступен для прослушивания на цифровых площадках Spotify, Apple Music, YouTube, Яндекс.Музыка.
Фото: Pixabay