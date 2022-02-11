Новая книга Чака Паланика выйдет в России накануне его 60-летия

Выход романа «Рождение звука» на русском языке запланировали на 21 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на издательство АСТ.





Публикация нового романа приурочена к юбилею писателя, который 21 февраля отметит 60-летие.





«Книга выпускается в АСТ впервые на русском языке», — рассказали агентству в пресс-службе издательства.





«Рождение звука» расскажет о Митци Ивз, которая создает и продает записи душераздирающих криков и воплей, предсмертных стонов и хрипов. Голливудские киностудии заинтересованы в сотрудничестве с ней, поскольку крики на ее записях кажутся очень натуральными. Вопрос в том, действительно ли стоны и всхлипывания сымитированы?





Чак Паланик (род. в 1962 г.) — американский писатель и журналист, автор более двух десятков романов и рассказов. Среди наиболее известных произведений числятся «Бойцовский клуб», экранизированный Дэвидом Финчером в 1999 году, «Уцелевший», «Колыбельная», «Призраки», «Удушье» и др.





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