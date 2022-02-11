Вышел новый трейлер «Затерянного города» с Сандрой Баллок

Компания Paramount Pictures опубликовала на официальном YouTube-канале ролик по приключенческой комедии.





Фильм «Затерянный город», собравший звездный каст, планируют выпустить в широкий прокат 25 марта. Вместе с Сандрой Баллок в ленте задействованы Ченнинг Татум, Дэниел Рэдклифф и Брэд Питт.





В центре истории — писательница Лоретта (Баллок), которая создает романтическо-приключенческие романы. Однажды ее похищает эксцентричный миллиардер (Рэдклифф), надеясь, что она поможет найти описанный в последней книге древний город и его сокровища. Модель Алан (Татум), изображающий героя романов Лорреты на обложках, отправляется в тропики на ее поиски. У него появляется конкурент (Питт), который тоже хочет спасти писательницу.





Актерский ансамбль дополнили Давайн Джой Рэндолф, Оскар Нуньес, Патти Харрисон, Боуэн Янг.





Фильм основан на рассказе американского сценариста и писателя Сета Гордона. Сценарий разработали Орен Узиель, Дана Фокс, а также братья Адам и Аарон Ни, выступившие режиссерами проекта. Среди продюсеров значатся исполнительница главной роли, Дана Фокс, Лиза Чейсин, Джулия Ганн и др.





Фото: кадр из фильма «Затерянный город»