В театре «Эрмитаж» представят новый спектакль «Три толстяка»

11.02.2022
Премьера детского спектакля в постановке Алевтины Пузырниковой состоится 26 февраля в 11:00, сообщили в пресс-службе московского театра.
Премьерные показы также пройдут 27 февраля и 13 марта в 11:00.
«Три толстяка» основаны на одноименной сказке писателя, поэта и драматурга Юрия Олеши (1899-1960), написанной в 1924 году. По ней неоднократно ставили мюзиклы, балеты и театральные спектакли для детской и взрослой аудитории. Театр «Эрмитаж» подготовил свою версию постановки для детей.
«Веселая музыкальная история, в которой революционная тематика, традиционная для всех советских постановок и кинофильма, отходит на второй план», — отметили в пресс-службе площадки.
Режиссер постановки — Алевтина Пузырникова, художник — Мария Кривцова, художественный руководитель — народный артист РФ и худрук театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.
В спектакле задействованы заслуженные артистки России Ирина Богданова, Ольга Левитина, Екатерина Тенета, а также Сергей Бесхлебнов, Анна Богдан, Павел Мамонов, Мария Глянц, Петр Кудряшов и другие актеры.
Фото: pixabay