Ушла из жизни актриса Евгения Брик

11.02.2022
Актриса Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Об этом написала в Facebook журналистка Катерина Гордеева.
«Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала Гордеева.
Представитель супруга Евгении, режиссера Валерия Тодоровского, подтвердил ТАСС
смерть артистки. Речь идет не о COVID-19: актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе.
Евгения Брик родилась 3 сентября 1981 года. Она окончила Российскую аакадемию театральных искусств в 2004 году, мастерскую Александра Збруева. Ее дебютным фильмом стала «Подмосковная элегия». Она исполнила роли в картинах «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914», «Одесса», в сериалах «Оттепель» и «Стиляги».
Фото: YouTube