В Русском музее пройдет аудиовизуальный перформанс «Выход в космос»

10.02.2022
Семичасовой проект представят в Центре мультимедиа Русского музея в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе площадки.
Перформанс «Выход в космос» пройдет 12 февраля с 11:00 до 20:00. Он станет частью программы, подготовленной к цифровой акции «Посвящение космонавтике», которая развивает тему выставки «Космизм в русском искусстве» в корпусе Бенуа.
Программу перформанса разработал видеохудожник Илья Теплов. Среди участников проекта — группа Ciolkowska, DJ Симба, DJ Rocotro, Арфа Кора (Вадим Новиков), HiltBand, Translippers, DJ Aloha, DJ Rusl и другие музыканты, диджеи и танцовщики. Они исполнят электронную и акустическая музыку и танцевальные номера в стилях модерн и трайбл. Представление будет сопровождаться аудиореактивной графикой, мэппингом и голографическими проекциями.
Видеозапись перформанса опубликуют на YouTube-канале «Виртуальный Русский музей».
Фото: пресс-служба Центра мультимедиа Русского музея