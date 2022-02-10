Адам Драйвер снимется в главной роли в байопике об Энцо Феррари

Американский актер заменит Хью Джекмана, который покинул крупнобюджетный проект. Об этом сообщает Deadline.





Главные женские роли исполнят Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. Первая сыграет супругу итальянского автогонщика, конструктора и бизнесмена Лауру Феррари, вторая — его любовницу Лину Лурди.





История развернется в 1957 году вокруг уже бывшего автогонщика, переживающего кризис: отношения с женой ухудшаются после смерти сына, а компания находится на грани банкротства. На этом фоне Феррари решает участвовать в гонке Mille Miglia и отправляется в длительное путешествие по Италии.





Биографический фильм снимет режиссер Майкл Манн, работавший над кинокартинами «Последний из могикан», «Хэнкок», «Джонни Д.». Он же выступит исполнительным продюсером вместе с Джоном Лэшером, Ларсом Сильвестом, Гарет Уэст, Нильс Юуль и др. Сценарий разработал Трой Кеннеди-Мартин на основе книги «Энцо Феррари — человек и машина» Брока Йейтса.





По информации издания, Майкл Манн более 20 лет мечтал снять фильм об Энцо Феррари. Съемки планируют начать в мае в Италии.





Фото: кадр из фильма «Дальше живите сами»