Глава Минкультуры РФ провела встречу с ректором МГИКа

10.02.2022
О рабочей встрече Ольги Любимовой с Арсением Мироновым сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
Ректор Московского государственного института культуры Арсений Миронов министру культуры РФ Ольге Любимовой о текущей деятельности и перспективах развития МГИКа.
Он проинформировал о том, что ремонтные работы в одном из общежитий института завершились в сентябре прошлого года. К настоящему времени студенты заселились в обновленные помещения, добавил руководитель вуза.
В завершение встречи Любимова и Миронов обсудили перспективы развития научной деятельности Московского института культуры.
В рабочей встрече также участвовали заместители главы Минкультуры России Ольга Ярилова и Владимир Осинцев.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ