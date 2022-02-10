Netflix показал первый трейлер The Adam Project с Райаном Рейнолдсом

10.02.2022
Дебютный ролик по фильму «Проект "Адам"» опубликовали на YouTube-канале стримингового сервиса, дублированный — на канале российского подразделения «Нетфликс».
Премьера одного из самых ожидаемых проектов Netflix этого года состоится на онлайн-платформе 11 марта.
Научно-фантастический фильм расскажет о пилоте космического корабля Адаме, который отправляется в прошлое в поисках потерявшейся возлюбленной Лоры. В пути корабль ломается, и Адам попадает из 2050 года в 2022-й, где встречается подростковую версию себя.
Вместе с Райаном Рейнолдсом («Дедпул») в картине снялись Дженнифер Гарнер («Шпионка»), Зои Салдана («Стражи галактики»), Марк Руффало, Кэтрин Кинер и Уокер Скобелл. Режиссером проекта стал Шон Леви («Главный герой»), сценаристом — Джонатан Троппер («Банши»).
Фото: кадр из трейлера фильма «Проект "Адам"»