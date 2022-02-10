Парк Кузьминки приглашает на «Кино-интенсив»

В программу курса вошли пять направлений, посвященных режиссерам мирового и отечественного кинематографа, великим фильмам, а также выдающимся актрисам и актерам. Лекции пройдут в традиционном и онлайн-форматах. Любой желающий сможет посетить все тематические блоки или ограничиться избранными.





Режиссер театра и кино, сценаристка Юлия Горбачевская расскажет в авторском курсе «5 лучших русских режиссеров» о М. Ромме, Г. Чухрае, А. Тарковском, Г. Данелии, А. Сокурове.





Киновед Надежда Клименко представит курс «5 лучших режиссеров мирового кинематографа», героями которого станут Ф. Феллини, Ж.-Л. Годар, И. Бергман, Ч. Чаплин, А. Киаростами.





Режиссер Филипп Коршунов представит свою версию «5 великих фильмов». Его лекции будут посвящены кинокартинам «Музыкант» (1992), «Умница Уилл Хантинг» (1997), «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), «Бумер» (2003), «Пыль» (2005).





Курс «5 великих актрис» прочитает заслуженный артист РФ, актер Театра Армии Сергей Данилевич. В программе — попытка раскрыть секрет успеха кинодив от Марлен Дитрих до Моники Беллуччи и проследить формирование образа героини в кинематографе.





Актриса Театра наций Дарья Белодед станет спикером программы «5 великих актеров», которая будет посвящена пяти типам киногероев (драматический, характерный, лирический, антагонист, комедийный).





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Фото: пресс-служба музея-заповедника «Кузьминки-Люблино»