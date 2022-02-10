Вышел дебютный трейлер триквела «Мира Юрского периода»

Компания Universal Pictures опубликовала на официальном YouTube-канале ролик по фильму «Мир Юрского периода: Господство».





Премьера научно-фантастического боевика в кинотеатрах назначена на 9 июня. Фильм завершит новую трилогию по вселенной «Парка Юрского периода».





После событий предыдущего фильма, который закончился выходом динозавров на волю, человечество пытается адаптироваться к сосуществованию с ними и переосмыслить свою жизнь на Земле. В противном случае людям грозит вымирание.





По мнению одной из героинь, люди и динозавры не смогут ужиться. «Мы на пороге экологической катастрофы», — заявляет она. Пока человечество размышляет о дальнейших действиях, динозавры становятся все крупнее и мощнее.





Режиссером и сценаристом триквела стал Колин Треворроу, работавший над первым фильмом перезапуска франшизы. В разработке сценария также участвовали Эмили Кармайкл, Дерек Коннолли и Майкл Крайтон.





К своим ролям вернулись Крис Пратт (трилогия «Стражи галактики») и Брайс Даллас Ховард («Прислуга»). В фильме снялись Даниэлла Пинеда («Дневники вампира»), Мамуду Ати («Соболезную вашей утрате»), Омар Си («1+1», «Люпен»), а также Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, которые играли в оригинальном «Парке Юрского периода» (1993) Стивена Спилберга.





Фото: кадр из трейлера фильма «Мир Юрского периода: Господство»