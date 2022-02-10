Реставрацию Смольного собора в Санкт-Петербурге закончат весной

Комплексные работы по восстановлению памятника архитектуры завершат к маю 2022 года, сообщили в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры города (КГИОП).





Финальным этапом комплексной реставрации внешнего и внутреннего облика Смольного собора является восстановление интерьеров, которое ведется с 2017 года.





«Из средств бюджета Санкт-Петербурга с 2017 по 2021 годы на эти работы было выделено 422,9 млн рублей», — отметили в пресс-службе КГИОП.





По ее информации, в храме отреставрировали деревянные двери и окна, стены, своды и арки, мраморные полы и ступени, лепнину, металлический декор, кованые ограждения, убранство купола и др. В зале восстановили историческую систему освещения. В настоящее время завершается работа по восстановлению штукатурной отделки, лепного декора и других элементов.





В 2015-2016 годах прошла реставрация фасадов здания.





Смольный собор заложили при Елизавете Петровне в XVIII веке. Автором проекта стал архитектор Варфоломей (Бартоломео) Растрелли, его доработкой занимался архитектор Василий Стасов. Строительство завершили в начале следующего века. Собор является доминантой комплекса Смольного монастыря, признанного объектом культурного наследия федерального значения.





Фото: Дмитрий Шипуля, Общественное достояние,

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