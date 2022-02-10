Архив Солженицына ушел с молотка за 4,4 млн рублей

Архив писателя Александра Солженицына реализован на торгах за 4,4 млн рублей.Он включает автографы, авторские машинописи, машинописи первоначальных вариантов программных произведений. Об этом информирует пресс-служба аукционного дома «12й стул».

«Самым дорогим лотом стала машинопись с авторской правкой романа „Архипелаг ГУЛАГ“ с автографом», — рассказали в пресс-службе.





Это произведение было продано за 1,3 млн рублей при стартовой цене 350 тыс. рублей.





Александр Солженицын — писатель, драматург, поэт и публицист, жил и работал в СССР, Швейцарии, США и России.





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