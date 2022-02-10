Михаил Мишустин поздравил коллектив ансамбля имени Моисеева с 85-летием

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с 85-летием. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«85 лет миллионы зрителей во всем мире восхищаются легендарным ансамблем народного танца. Основанный выдающимся хореографом Игорем Александровичем Моисеевым, он стал первым в мире профессиональным хореографическим коллективом, занимающимся художественной интерпретацией танцевального фольклора. Благодаря Игорю Моисееву был создан новый жанр — сценический народный танец, выстроена особая система, где органично сочетаются классика, фольклор, современная хореография», — отмечается в телеграмме.





Премьер подчеркнул, что творческий коллектив объединяет преданных искусству людей, сохраняет и приумножает свои богатые традиции, а каждое выступление ансамбля становится ярким событием.





«Танцевальные композиции „моисеевцев“ — это неповторимый стиль, виртуозная техника, пластика, артистизм, народный характер, который воплощен в танце. Городская кадриль, русский танец „Лето“, молдавский „Жок“, аргентинский „Гаучо“, греческий „Сиртаки“, „Яблочко“ и „Татарочка“ по праву вошли в золотой фонд мировой хореографической культуры», — добавил Мишустин.





Фото: сайт правительства