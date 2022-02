Опубликованы первые кадры из сериала по «Властелину колец»

Американский журнал Vanity Fair опубликовал несколько кадров из грядущего сериала «Властелин колец: Кольца власти».





Снимки появились за несколько дней до выхода дебютного трейлера сериала по вселенной, созданной английским писателем Джоном Р. Р. Толкином и прославившейся на весь мир экранизацией новозеландского режиссера Питера Джексона. На них изображены эльфы, гном, человек и другие герои истории.





Первый трейлер представят в ночь на 14 февраля на Супербоуле. Премьера фэнтези-шоу назначена на 2 сентября 2022 года. Сериал покажут эксклюзивно на стриминге Amazon Prime Video.





Lord of the Rings: The Rings of Power расскажет о 19 таинственных артефактах, выкованных эльфами во Второй эпохе легендариума Толкина. В это время в Средиземье происходит восхождение Саурона, создание колец власти, формирование последнего союза эльфов и людей.





Разработкой проекта занимались Патрик Маккей и Джон Д. Пейн. Режиссерами эпизодов стали Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона и Шарлотта Брандстрем. Над сценарием работали Джейсон Кехилл, Джастин Добл, Дженнифер Хатчинсон, Стефани Фольсом и др. Первый сезон снимали в Новой Зеландии, второй — в Великобритании.





Фото: pixabay