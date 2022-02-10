Польский режиссер Малгожата Шумовcка снимет фильм о жене Достоевского Анне Сниткиной. Продюсировать проект будет российская кинокомпания Hype Film. Об этом заявила пресс-служба компании.

Картина станет адаптацией книги Эндрю Д. Кауфмана «The Gambler Wife: правдивая история любви, риске и женщины, которая спасла Достоевского».





«Малгожата Шумовска — одна из самых востребованных режиссеров в мире, и для нас большая честь сотрудничать с ней над воплощением этого проекта. Удивительная история Анны Сниткиной, рассказанная в книге Эндрю Кауфмана, кажется универсальной, актуальной и неподвластной времени, особенно в руках настоящего режиссера-визионера», — процитировали в пресс-службе продюсера Hype Film Илью Стюарта.





Картина будет называться The Gambler Wife («Жена игрока»). Лента будет создаваться в сотрудничестве с польской кинокомпанией Nowhere.





Фото: Pixabay