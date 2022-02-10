В Музее военной формы представят уникальный исторический альбом

Презентация издания «Тайные войны СССР от Сталина до Горбачева» пройдет 14 февраля в московском музее, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.





На презентации выступят председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Мединский, ставший автором идеи и сценария, и глава медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, выступивший руководителем проекта.





«Работа над альбомом шла больше года — от задумки и сценария до воплощения идеи, от кропотливой архивной и редакторской работы до получения тиража из типографии», — отмечается в сообщении пресс-службы.





Издание в 439 станиц представит около 500 недавно рассекреченных оригинальных документов, а также снимков из личных архивов свидетелей и участников событий, которые впервые увидит широкая публика.





На презентацию «Тайных войн СССР», совместного проекта группы «Комсомольская правда» и РВИ, приглашены ветераны боевых действий и участники вооруженных конфликтов, описанных в книге, а также представители Совбеза России, Минобороны РФ и Минкультуры РФ.





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