В Самарском музее запустят виртуальные «прогулки» внутри картин

Самарский художественный музей собирается проводить «прогулки» с использованием VR-шлема внутри представленных картин. Об этом информирует Минкультуры России.

«Губернатор [Самарского] региона [Дмитрий Азаров] представил также Министру [культуры РФ Ольге Любимовой] проект, разрабатываемый для Самарского художественного музея. На базе произведений живописи из коллекции учреждения будут созданы VR-прогулки внутри картин», — говорится в сообщении.





Для этого будет использован VR-шлем, который позволит посетителям рассмотреть вблизи объекты, изображенные на картине. Кроме того, они смогут войти внутрь некоторых из картин, а также увидеть пространство, которое находилось за художником во время написания работы. Такие «прогулки» будут сопровождаться рассказом о создании картины.





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