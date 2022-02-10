«Литрес» выбрал наиболее популярные детективы и любовные романы

Россияне за 2021 год чаще выбирали для чтения детективы, чем любовные романы. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».

«Детективы вытеснили любовные романы из топ-5 самых популярных жанров. По итогам последних 12 месяцев выручка от их продаж составила на 62% больше, чем выручка от продаж романтических историй», — уточнили в пресс-службе.





Лидером рейтинга среди детективных книг было признано произведение Александры Марининой «Отдаленные последствия». На втором и третьем местах — книги израильского писателя Майка Омера «Глазами жертвы» и «Внутри убийцы».





Далее следует детектив сценариста и писателя Алекса Михаэлидеса «Безмолвный пациент». На пятом месте еще одно произведение Майка Омера — «Заживо в темноте».





Среди любовных романов первое место у «По ту сторону от тебя» Алекса Д.





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