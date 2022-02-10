Триптих Фрэнсиса Бэкона выставлен на аукцион Christie’s

Картина английского художника Фрэнсиса Бэкона «Триптих, 1986-1987» выставлена на торги с оценочной стоимостью £35-55 млн ($47-75 млн). Об этом ТАСС сообщили в аукционном доме Christie’s.

Торги в рамках лондонского вечернего аукциона искусства XX и XXI веков пройдут 1 марта.





«Эта работа, признанная одним из последних великих художественных достижений Бэкона, является результатом размышлений о природе времени и одиночестве человека», — заявили в Christie’s.





На трех полотнах триптиха встречаются отсылки к истории ХХ века, которые переплетены с глубоко личными для художника образами, отсылающими к его судьбе и творчеству.





Это полотно — один из немногих крупных триптихов Бэкона, оставшихся в частных руках. В период с 1962 по 1991 год художник создал всего 28 таких работ размером почти два на полтора метра.









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