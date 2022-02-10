Кара Делевинь сыграет в триллере об акции Greenpeace в защиту Арктики

Кинокартина «Восхождение» станет режиссерским дебютом художницы по визуальным эффектам Хейли Истон Стрит, пишет Variety.





Британская модель и актриса Кара Делевинь («Карнивал Роу», «Отряд самоубийц») сыграет главную роль в экологическом триллере «Восхождение». Ее героиня — активистка, которая вместе с командой решила провести акцию протеста против бурения скважин в Арктике. Для этого она хочет подняться на самое высокое здание в Европе — небоскреб The Shard в Лондоне. Девушка станет «разумом и сердцем» акции. Кто сыграет других героев, пока не сообщается.





Фильм снимет Хейли Истон Стрит, создавшая визуальные эффекты для лент «Лига справедливости», «Фантастические твари и где они обитают». Она же написала сценарий «Восхождения».





В съемочную группу также войдут оператор Фабиан Вагнер («Игра престолов»), художник-постановщик Алан Гилмор (серия «Гарри Поттер») и специалист по визуальным эффектам Стив Стрит ( «Из машины»).





По словам постановщицы, проект затрагивает все стороны ее жизни и работе. Она назвала идеальными тему и стилистику «Восхождения», а реализацию истории на экране — техническим вызовом.





Дата премьеры пока не уточняется.





Фото: кадр из фильма «Валериан и город тысячи планет»