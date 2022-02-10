Два памятника Ф. М. Достоевскому в Москве отреставрируют в 2023 году

О планах проведения комплексных реставрационных работ сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия, пишет «Интерфакс».





Первый объект — бюст писателя, располагающийся во дворе школы № 1148 на юго-востоке столицы с 2007 года. Второй объект — бронзовый памятник Российской государственной библиотеки, установленный в 1997 году. Автором выступил скульптор Александр Рукавишников.





«Работы по восстановлению монументов пройдут по заказу города и под контролем ведомства», — цитирует агентство слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.





Планируется очистить поверхность памятников, ликвидировать трещины, сколы и другие проблемы, а также обработать их защитными составами.





Федор Достоевский (1821-1881) — классик мировой и русской литературы, публицист, философ, один из самых читаемых писателей в мире по версии ЮНЕСКО. Родился в Москве, окончил Главное инженерное училище в Петербурге, где начал делать первые шаги в литературном творчестве.





Фото: Василий Перов, Общественное достояние,

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