Эдриан Броуди присоединился к Крису Эвансу и Ане де Армас в Ghosted

Американский актер пополнил каст романтического экшена, который снимает Apple Original Films, пишет Deadline.





По информации издания, лауреат «Оскара» за фильм «Пианист» сыграет в Ghosted, который Apple рассматривает как один из приоритетных оригинальных проектов. Эдриан Броуди известен по ролям в фильмах «Пиджак», «Отель "Гранд Будапешт"», «Французский вестник».





Ранее сообщалось, что в фильме Ghosted снимутся Крис Эванс («Первый мститель») и его коллега по супергеройским блокбастерам Marvel Скарлетт Йоханссон («Черная вдова»), однако она покинула проект. На ее место пришла Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»).





Фильм снимет режиссер Декстер Флетчер («Рокетмэн») по сценарию Ретта Риза и Пола Верника, работавших над «Дедпулом» и "Дедпулом 2".Они также значатся среди продюсеров проекта вместе Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Джулс Дейли и др.





Дата выхода кинокартины пока не сообщается.









Фото: кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"»