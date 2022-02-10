ГМЗ «Царское Село» подготовил подарок для Валентин, Любовей и Валентинов

Акция ко Дню всех влюбленных пройдет 13 и 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.





В эти дни обладатели трех имен смогут бесплатно посетить Екатерининский и Александровский дворцы. Для получения билета по «именной преференции» нужно показать в кассе музея документ, удостоверяющий личность.





Дворцы работают с 10 до 18 часов, кассы — до 16:45.





Кроме того, для посещения потребуется QR-код, справка о перенесенной коронавирусной инфекции или медотводе или отрицательный ПЦР-тест. До 13 февраля посетители младше 18 лет временно не могут посещать площадку.





Музей-заповедник «Царское Село» расположен в Пушкине под Петербургом. На протяжении двух веков Царское Село было летней императорской резиденцией, после революции комплекс превратили в музей. В его состав входят дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, центром которого является Екатерининский дворец. В этом образце отечественного барокко расположена знаменитая Янтарная комната. Другим важным объектом является образец классицизма Александровский дворец. На территории также находятся более 100 различных объектов: мосты, павильоны, скульптуры и др.









Фото: Andrew Shiva/Wikipedia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51385253