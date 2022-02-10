Вышел трейлер экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»

Дублированный дебютный ролик по одноименному фильму опубликовало российское подразделение Universal Pictures на официальном YouTube-канале.





«Воспламеняющая взглядом» основана на романе 1980 года. Это вторая киноадаптация фантастического триллера Стивена Кинга, первая вышла в 1984 году.





В центре истории — девочка Чарли с пирокинетическими способностями и ее родители. За ней начинают охоту структуры, которые хотят использовать ребенка как оружие. Чарли встает на защиту себя и своей семьи.





За режиссуру новой версии отвечал Кит Томас («Диббук»), за сценарий — Скотт Тимс («Хэллоуин убивает»). Главную роль исполнила Райан Кира Армстронг («Невероятный мир глазами Энцо»). В фильме также снялись Зак Эфрон («Счастливчик»), Сидни Леммон («Хелстром»), Майкл Грейес, Кертвуд Смит, Джон Бизли, Глория Рубен и др.





Картина дебютирует в российских кинотеатрах 12 мая. На следующий день «Воспламеняющая взглядом» выйдет на стриминге Peacock.





Фото: кадр из трейлера фильма «Воспламеняющая взглядом»