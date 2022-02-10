Вышел трейлер экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»

10.02.2022

Вышел трейлер экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом»
Дублированный дебютный ролик по одноименному фильму опубликовало российское подразделение Universal Pictures на официальном YouTube-канале.

«Воспламеняющая взглядом» основана на романе 1980 года. Это вторая киноадаптация фантастического триллера Стивена Кинга, первая вышла в 1984 году.

В центре истории — девочка Чарли с пирокинетическими способностями и ее родители. За ней начинают охоту структуры, которые хотят использовать ребенка как оружие. Чарли встает на защиту себя и своей семьи.

За режиссуру новой версии отвечал Кит Томас («Диббук»), за сценарий — Скотт Тимс («Хэллоуин убивает»). Главную роль исполнила Райан Кира Армстронг («Невероятный мир глазами Энцо»). В фильме также снялись Зак Эфрон («Счастливчик»), Сидни Леммон («Хелстром»), Майкл Грейес, Кертвуд Смит, Джон Бизли, Глория Рубен и др.

Картина дебютирует в российских кинотеатрах 12 мая. На следующий день «Воспламеняющая взглядом» выйдет на стриминге Peacock.

Фото: кадр из трейлера фильма «Воспламеняющая взглядом»