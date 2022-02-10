Стартовал проект «Вышитая карта России»

Всероссийскую акцию, приуроченную к Году культурного наследия народов РФ, запустило правительство Чувашии. Об этом сообщили в Минкультуры России.





К работе над проектом, который призван поддержать народные промыслы, приступили мастерицы из 60 регионов. Он предполагает создание вышитого полотна с изображением карты России. Подготовкой фрагментов, изображающих области, края и республики, будут заниматься мастера из этих регионов. Они отразят своеобразие каждого субъекта, используя характерные для территорий узоры и техники.





«Для работы над проектом в каждой области и республике нашей страны созданы творческие группы, которые занимаются разработкой эскиза и будут непосредственно вышивать свой фрагмент, привлечены лучшие мастера», — отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова.





Организаторы уже подготовили лекала и разослали их по регионам. Вышивание фрагментов продлится до марта. Готовую карту представит народная артистка РФ Надежда Бабкина в Чебоксарах в День России, 12 июня. Далее полотно отправится в тур по стране, который завершится в Москве в День Конституции РФ, 12 декабря.





«Год культурного наследия России — это замечательная и уникальная возможность всем регионам нашей страны объединиться, проявить себя и продемонстрировать собственные национальные традиции. Вышитая карта отобразит удивительное многообразие России, ее многонациональность и мощь», — подчеркнула Надежда Бабкина.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ