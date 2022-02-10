Режиссер «Властелина колец» стал самой богатой знаменитостью 2021 года

Топ самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса по версии Forbes возглавил Питер Джексон. Список опубликован на сайте американского журнала.





Рейтинг возглавил новозеландский режиссер, сценарист, продюсер и обладатель трех «Оскаров», снявший трилогии «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон. Издание оценило его доход за прошлый год в 580 млн долларов. Основная часть выручена за счет продажи доли в студии визуальных эффектов Weta Digital.





Второе место досталось певцу Брюсу Спрингстину, заработавшему 435 млн долларов на продаже прав на всю свою музыку лейблу Sony Music Group. Тройку лидеров замкнул рэпер Jay-Z, обогатившийся на 340 млн долларов благодаря продаже долей в сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.





В первую пятерку рейтинга также включили актера Дуэйна Джонсона с доходом в 270 млн долларов и рэпера Канье Уэста с 235 млн долларов. За ними следуют создатели «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун (210 млн), а замыкает топ-10 музыкант Боб Дилан (130 млн).





Самой богатой женщиной в шоу-бизнесе в 2021 году оказалась актриса и продюсер Риз Уизерспун, занявшая 12-е место. Ее годовой доход оценили в 115 млн долларов благодаря продаже собственной компании Нello Sunshine.





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