Любимова и Азаров обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области

Губернатор рассказал, что в рамках нацпроекта в Самарской области ведется работа по всем направлениям согласно запланированным цифрам, в том числе активно открываются детские школы искусств, культурно-досуговые учреждения, модельные библиотеки.

В этом году в рамках нацпроекта будет продолжена в том числе работа по реконструкции здания Самарского театра юного зрителя «СамАрт».

Дмитрий Азаров поделился также планами Комиссии Госсовета на 2022 год, в числе которых организация заседаний, посвященных проведению Года культурного наследия народов России. На них планируется обсудить популяризацию народного искусства, сохранение этнокультурного многообразия, поддержку талантливой молодежи, механизм реализации проектов «Придумано в России» и «Пушкинская карта».

«Мы очень рады, что этот год был объявлен именно Годом культурного наследия народов России. Такая формулировка дает возможности для творчества. При этом, мы делаем акцент не только на народном творчестве, но и на объектах культурного наследия», - сказала Ольга Любимова.

Дмитрий Азаров отметил, что в этом году регион проведет ряд юбилейных мероприятий. Так, в марте состоится концерт в честь 80-летия с первого исполнения Седьмой симфонии («Ленинградской») Дмитрия Шостаковича в стенах Самарского академического театра оперы и балета - там, где произведение было впервые исполнено. В этом году в Самаре состоится юбилейная 30-я Российская студенческая весна, а также впервые пройдет музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ». Участниками этого проекта, получившего грант Президентского фонда культурных инициатив, станут музыканты-авторы со всей России.

Фото: Минкультуры России