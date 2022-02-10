Disney+ объявил дату премьеры сериала «Оби-Ван Кеноби»

Шоу о джедае из «Звездных войн» с Юэном Макгрегором в главной роли стартует весной, сообщается в твиттер-аккаунте стримингового сервиса.





25 мая 2022 года на онлайн-платформе Disney+ начнется показ сериала «Оби-Ван Кеноби», который расскажет о наставнике Люка и Энакина Скайуокеров в джедайском искусстве.





Действие сериала развернется спустя 10 лет после событий третьего эпизода «Месть ситхов». Оби-Ван живет отшельником и скитается по пустыне. Его бывший ученик, перешедший на темную сторону и ставший Дартом Вейдером, пытается найти его и понять, что он ищет.





Главную роль исполнил британский актер Юэн Макгрегор, сыгравший Оби-Вана в трилогии приквелов оригинальных Star Wars («Призрачная угроза» (1999), «Атака клонов» (2002) и «Месть ситхов» (2005)). К роли Дарта Вейдера вернулся канадский актер Хейден Кристенсен.





Режиссером проекта выступила Дебора Чоу, сценарий шоу разработали Джоби Харольд, Ханна Фридман и Хусейн Амини. Среди исполнительных продюсеров значатся Дебора Чоу, Джоби Харольд, Мишель Рейван и Кэтлин Кеннеди.





Фото: кадр из трейлера сериала «Оби-Ван Кеноби»