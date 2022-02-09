В Москве дебютирует фильм «Герой» Асгара Фархади

09.02.2022
Премьерный показ кинокартины иранского режиссера состоится в «Художественном», сообщается на сайте кинотеатра.
Драматический триллер покажут 21 февраля в 19:00 в Большом зале. Фильм будет идти на персидском языке в сопровождении русских субтитров.
В центре сюжета — Рахим, отбывающий наказание за долги. Ему разрешают выйти из тюрьмы на несколько дней, чтобы навестить семью. В это время его возлюбленная находит сумку с золотыми монетами. Рахим хочет вернуть ее владельцу, а не решить свои финансовые проблемы с помощью находки. В СМИ его называют героем, а в соцсетях выражают сомнения в искренности поступка.
Премьера «Героя» состоялась на 74-м Каннском кинофестивале, где фильм завоевал Гран-при и приз Франсуа Шале, который вручают за лучшее изображение современных реалий.
Асгар Фархади — иранский режиссер, сценарист, продюсер, обладатель «Золотого медведя» и двух «Оскаров».
Фото: pixabay