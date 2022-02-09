Моника Беллуччи приедет в Россию с моноспектаклем о Марии Каллас

В Санкт-Петербурге и Москве состоится российская премьера постановки «Мария Каллас. Воспоминания в письмах», сообщил организатор показов «МТС Энтертейнмент».





27 и 28 мая моноспектакль дебютирует в Александринском театре, а 30 и 31 мая — в Театре им. Евгения Вахтангова.





Героиня Моники Беллуччи рассказывает о бедном детстве, оккупации Афин во время войны, неудачах в начале творческой карьеры и покорении Европы и США.





Постановка основана на книге Тома Вольфа, в которую вошли более 350 ранее не публиковавшихся писем Марии Каллас, а также документальной ленте.





Режиссер назвал спектакль «результатом семи лет работы, посвященной кумиру». Его идея родилась во время беседы с Моникой Беллуччи, который состоялся во время подготовки книги.





«Для нас обоих постановка стала настоящим испытанием: взять на себя ответственность и рассказать о жизни Каллас, используя только ее собственные слова на протяжении всего шоу», — привели в пресс-службе компании слова режиссера.





Моноспектакль о Марии Каллас (1923-1977) дебютировал в 2019 году в Париже. Его также показывали в Афинах. Россия станет третьей страной, в которой покажут постановку об оперной певице.





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