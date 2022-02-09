Режиссер «Полного затмения» снимет байопик о Кафке

Над биографическим фильмом об одном из важнейших писателей ХХ века будет работать польский режиссер Агнешка Холланд, сообщает The Hollywood Reporter.





По словам продюсеров, кинокартина расскажет «о жизни и воображении знаменитого писателя в серии виньеток, охватывающих жизнь Кафки с момента рождения в довоенной Праге до трагической смерти в Берлине».





Съемки планируют начать в будущем году. Кто сыграет главную роль, пока не сообщается. Над фильмом будет работать команда, с которой Холланд сняла свой последний фильм «Шарлатан» (2020). В прошлом году байопик о чешском целителе Яне Миколашеке вошел в короткий список «Оскара» в категории «Лучший иностранный фильм».





Агнешка Холланд (род. в 1948 году) — режиссер и сценарист из Польши. Среди ее режиссерских работ — «Полное затмение» о поэтах Поле Верлене и Артюре Рембо, «Переписывая Бетховена» о последних днях жизни немецкого композитора, а также два эпизода «Карточного домика», сериал-антиутопия «1983», ставший первым польским шоу Netflix, и другие проекты.





Франц Кафка (1883-1924) родился в Праге, которая в то время была столицей Богемии (Австро-Венгерская империя). Большая часть его работ, написанных на немецком языке, опубликована после смерти автора. Он завещал уничтожить неоконченные произведения, однако волю писателя не выполнили. Среди самых известных его произведений — «Превращение», «Процесс», «Замок».





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