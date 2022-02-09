Адель стала триумфатором Brit Awards 2022 года

В Лондоне прошла церемония вручения британской музыкальной премии, которую присуждают ежегодно за достижения в индустрии, пишет BBC.





Британская певица Адель получила награды во всех основных номинациях: «Музыкант года», «Песня года», «Лучший британский альбом». Лучшей песней признали ее трек Easy on Me, а лучшей пластинкой — последний альбом «30».





Среди новых исполнителей отметили рэпершу Little Simz. Лучшей группой назвали Wolf Alice, автором песен — Эда Ширана, а рэпером — Дэйва. Международным артистом года признали Билли Айлиш, а международной группой — дуэт Silk Sonic. Награду в категории «Лучшая международная песня» завоевала Good 4 U Оливии Родриго.





«30» — четвертый студийный альбом Адель, вышедший в ноябре 2021 года. Ее предыдущий сборник увидел свет шесть лет назад. Критики и поклонники назвали новую пластинку, включающую 12 композиций, «альбомом о разводе». В нем поднимаются темы переживания разлуки, материнства, размышлений и эмоций по поводу славы. «30» стал самым продаваемым альбомом 2021 года в США.





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