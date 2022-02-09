По культовой повести «Трудно быть богом» снимут сериал

Разработкой проекта будут заниматься кинокомпания Team Films и стриминговый сервис IVI, сообщили организаторы.





Экранизация произведения братьев Стругацких войдет в число эксклюзивных проектов онлайн-кинотеатра IVI, где он дебютирует. Она отразит атмосферу литературного источника в жанре социальной фантастики.





Над сценарием проекта будет работать Андрей Золотарев («Ледокол», «Вторжение»). Продюсерами выступят руководитель Team Films Теймур Джафаров и глава IVI Олег Туманов и др.





Создатели сериала ведут переговоры с режиссерами, операторами и актерами об участии в экранизации. Россия, Хорватия и Черногория рассматриваются как локации для съемок.





«Трудно быть богом» — социально-фантастическая и философская повесть, написанная Аркадием и Борисом Стругацкими в 1963 году и впервые опубликованная в 1964-м. Ее действие разворачивается в будущем, а в центре истории оказывается историк Антон, отправляющийся в научную экспедицию на другую планету.





Группа ученых исследует общество Арканара, переживающее аналог земного Средневековья. Земляне становятся богами для местных жителей. Антон втягивается в политические интриги, хотя ученые работают по принципу невмешательства в жизнь других цивилизаций. В итоге он оказывается в опасности вместе со всей планетой.





Фото: pixabay