В Рязани стартует фотовыставка «Пиво с подогревом»

Масштабная экспозиция о прекрасной эпохе 1960–1980-х годов открывается в «Фотодоме» 9 февраля в 16:00, передает 7info.





«Пиво с подогревом, или У нас была прекрасная эпоха» — одна из самых масштабных выставок музейно-выставочного центра «Фотодом имени Евгения Каширина». В ретроспективу вошли фотоработы 39 авторов.





Выставка «рассказывает о том, как мы жили в 60–80-х годах прошлого века. В то время, которое вошло в историю как период застоя, а для нас стало самым прекрасным временем», — отметил автор проекта Андрей Карев.





В экспозицию вошли более 200 снимков из семейных альбомов Андрея Карева, его коллег и друзей: о детстве, школьных, студенческих и армейских годах, о работе и любимых занятиях (походах, рыбалке, музыке).





Впервые посетителям покажут фотоработы народного художника РСФСР Станислава Якушевского, запечатлевшего Рязань во время разлива, а также жанровые снимки фронтовика Гурия Назарова, представляющие город сквозь призму оптимизма фотографа-шестидесятника.





Выставку дополнили работы рязанских фотографов Евгения Каширина, Геннадия Шлоева, Сергея Романова, Андрея Павлушина и др. Посетители увидят улицы, парки и пляжи Рязани, а также квасные бочки, автоматы с газировкой и пирожки по 5 копеек.





«Пиво с подогревом» будет работать до 5 марта. Для посещения понадобится QR-код или справка о перенесенном заболевании. Вход свободный.





Фото: pixabay