Драматический хоррор «Мы все мертвы» стал хитом Netflix

09.02.2022

Драматический хоррор «Мы все мертвы» стал хитом Netflix
За десять дней корейский проект стал самым популярным неанглоязычным сериалом американского сегмента стримингового сервиса, сообщает Deadline.

Новый сериал, рассказывающий о старшеклассниках в центре зомби-апокалипсиса, возглавил рейтинг американского сегмента Netfliх, став вторым в истории стриминга проектом из Южной Кореи с этим результатом после «Игры в кальмара». «Мы все мертвы» набрал 124,8 тысяч просмотров. При этом «Игра в кальмара» добралась до первой строчки быстрее — за четыре дня.

Для сравнения: колумбийская теленовелла Café con aroma de mujer, занявшая второе место среди иностранных шоу, собрала 82,8 тысячи просмотров, а четвертый сезон «Озарка», лидирующий среди англоязычных проектов, собрал 96,3 тысячи просмотров.

В неанглоязычный топ-5 также попали реалити-шоу I am Georgina о жизни модели, бизнесвумен и партнерши футболиста Криштиану Роналду Жоржине Родригес, документальный мини-сериал «Неймар: Идеальный хаос» и дебютный сезон корейской мелодрамы «Наше любимое лето».

На сегодня «Игра в кальмара» сохраняет статус самого просматриваемого шоу за всю историю Netflix. За 28 дней с релиза число просмотров сериала составило 1,6 млрд. Стриминг подтвердил разработку второго сезона «Игры в кальмара».

Фото: кадр из сериала «Мы все мертвы»