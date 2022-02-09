Драматический хоррор «Мы все мертвы» стал хитом Netflix

За десять дней корейский проект стал самым популярным неанглоязычным сериалом американского сегмента стримингового сервиса, сообщает Deadline.





Новый сериал, рассказывающий о старшеклассниках в центре зомби-апокалипсиса, возглавил рейтинг американского сегмента Netfliх, став вторым в истории стриминга проектом из Южной Кореи с этим результатом после «Игры в кальмара». «Мы все мертвы» набрал 124,8 тысяч просмотров. При этом «Игра в кальмара» добралась до первой строчки быстрее — за четыре дня.





Для сравнения: колумбийская теленовелла Café con aroma de mujer, занявшая второе место среди иностранных шоу, собрала 82,8 тысячи просмотров, а четвертый сезон «Озарка», лидирующий среди англоязычных проектов, собрал 96,3 тысячи просмотров.





В неанглоязычный топ-5 также попали реалити-шоу I am Georgina о жизни модели, бизнесвумен и партнерши футболиста Криштиану Роналду Жоржине Родригес, документальный мини-сериал «Неймар: Идеальный хаос» и дебютный сезон корейской мелодрамы «Наше любимое лето».





На сегодня «Игра в кальмара» сохраняет статус самого просматриваемого шоу за всю историю Netflix. За 28 дней с релиза число просмотров сериала составило 1,6 млрд. Стриминг подтвердил разработку второго сезона «Игры в кальмара».





Фото: кадр из сериала «Мы все мертвы»