В Сети опубликовали трейлер мультфильма «Лайтер»

Трейлер приквела и спин-оффа «Истории игрушек» разместили на официальном YouTube-канале анимационной студии Pixar.





Мультфильм «Лайтер» расскажет о прообразе игрушечного космического рейнджера из серии «История игрушек» — вымышленном человеке Баззе Лайтере.





Судя по трейлеру, герой отправляется в межгалактическое путешествие, в котором встречается с серьезной и незнакомой угрозой. В приключениях его сопровождает кот-робот Сокс. Ролик сопровождается треком Starman Дэвида Боуи.





Режиссером проекта выступил Ангус Маклейн («В поисках Дори», «Мальки»), сценаристом — Пит Доктер («Душа», «Головоломка»). Главный герой говорит голосом Криса Эванса («Первый мститель»), а кот — голосом Питера Сона. Режиссер и актер Тайка Вайтити, снявший фильмы «Тор: Рогнарёк» и «Кролик Джоджо», озвучил персонажа, имя которого не раскрывается. Каст дополнили Кеке Палмер, Дейл Соулз, Узо Адуба, Джеймс Бролин и др.





Ранее сценарист отмечал, что во время работы над первым мультфильмом франшизы Базза Лайтера задумывали как игрушку, основанную на крутом персонаже из эпического блокбастера. Эту идею наконец-то реализовали, добавил Пит Доктер.





«Лайтер» дебютирует в кинотеатрах 17 июня.





Фото: кадр из трейлера мультфильма «Лайтер»