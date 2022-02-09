Музей декоративного искусства разработает программу развития

Директор учреждения Елена Титова представила министру культуры РФ Ольге Любимовой доклад об итогах работы музея за последние годы и о перспективах его развития, сообщили в Минкультуры России.





По словам главы Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, учреждение будет развиваться по нескольким направлениям.





«Намечены выставки, новые образовательные проекты. На сегодня мы готовы к переходу на новый этап реализации потенциала с использованием уникальной музейной коллекции», — подчеркнула Елена Титова.





Глава Минкультуры поинтересовалась планами музея в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а также отметила необходимость его участия в программах, связанных с развитием креативных индустрий.





«С учетом состоявшегося обсуждения хотела бы попросить вас продумать программу развития музея, а также план выставок на ближайшие два года, и через два месяца снова встретиться и все обсудить», — заключила Ольга Любимова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ