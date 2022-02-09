Музей декоративного искусства разработает программу развития

09.02.2022

Музей декоративного искусства разработает программу развития
Директор учреждения Елена Титова представила министру культуры РФ Ольге Любимовой доклад об итогах работы музея за последние годы и о перспективах его развития, сообщили в Минкультуры России.

По словам главы Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, учреждение будет развиваться по нескольким направлениям.

«Намечены выставки, новые образовательные проекты. На сегодня мы готовы к переходу на новый этап реализации потенциала с использованием уникальной музейной коллекции», — подчеркнула Елена Титова.

Глава Минкультуры поинтересовалась планами музея в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а также отметила необходимость его участия в программах, связанных с развитием креативных индустрий.

«С учетом состоявшегося обсуждения хотела бы попросить вас продумать программу развития музея, а также план выставок на ближайшие два года, и через два месяца снова встретиться и все обсудить», — заключила Ольга Любимова.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ